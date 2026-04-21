Koop: Massive Attack & Tom Waits

Massive Attack „Boots On The Ground“Massive Attack veröffentlichen mit „Boots On The Ground“ einen ersten Song bei ihrem neuen Labelpartner PIAS. Dafür haben sie sich die Mitwirkung von Tom Waits gesichert. Wie maßgeschneidert folgt die Single den „No Kings“- und Anti-ICE-Demonstrationen in den USA, die die größten Proteste in der Geschichte der USA sind und sich insbesondere gegen Razzien der Einwanderungsbehörde, die zunehmende Militarisierung der inneren Sicherheit und autoritäre und rassistische Tendenzen des Staates richten. Begleitet wird die VÖ von einem Video, das in Zusammenarbeit mit dem Fotokünstler thefinaleye entstanden ist. In eindringlichen Bildern zeichnet die Montage das Porträt einer bedeutenden, von gesellschaftlichen Spannungen und Gewalt gekennzeichneten Epoche in den USA. „Boots On The Ground“ wird auch als 12inch-Vinyl erscheinen, auf der B-Seite ist mit „The Fly“ ein Spoken-Word-Track mit Waits zu hören. Der Erlös kommt der „American Civil Liberties Union“ und dem „US Immigrant Defense Project“ zugute.

„Es ist uns eine Ehre, mit einem Künstler von Toms Format, Originalität und Integrität zusammenzuarbeiten“, so Massive Attack in einer Pressemitteilung, „doch dieser Track erscheint in einer Zeit des Chaos. In der gesamten westlichen Hemisphäre verschmelzen staatlicher Autoritarismus und die Militarisierung der Polizeikräfte erneut mit neofaschistischer Politik.“ Und Waits meint: „Die politischen und gesellschaftlichen Wirren heutzutage zeigen, dass ein Song wie ,Boots On The Ground‘ nie aus der Mode kommt. Und menschliches Fiasko ist ein Festmahl für Fliegen. Daher ist ‚The Fly‘ meine persönliche Wertschätzung für diese Plagegeister.“

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