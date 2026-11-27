Rio de Janeiro: Ano Jobim

Antônio Carlos JobimAm 25. Januar 2027 wäre Antônio Carlos Jobim 100 Jahre alt geworden. In Berlin wurde das bereits am 23. November mit einem Konzert um seinen ehemaligen musikalischen Leiter, Jaques Morelenbaum, gefeiert. Auch Jazz thing wird den brasilianischen Komponisten in seiner nächsten Ausgabe ausführlich würdigen. Unter den vielen Aktivitäten in seinem Heimatland ragt das „Ano Jobim“ der UFRJ School of Music in Rio de Janeiro heraus. Komponistinnen und Komponisten aller Nationalitäten und Altersgruppen sind aufgerufen, bis zum 25. Januar Werke einzureichen, die auf Jobims Schaffen aufbauen.

Als Kriterien nennt die Musikschule: Die Werke müssen originell sein, maximal acht Minuten dauern und mit einer Notensatzsoftware erstellt worden sein. Sie müssen außerdem in maximal drei Proben aufführbar sein. Ein weiteres wesentliches Kriterium ist, dass das Werk die weite und reiche musikalische und ästhetische Welt Jobims widerspiegelt, was harmonische, melodische und klangliche Aspekte umfassen kann. Bearbeitungen von Jobims Werken, Kompositionen im Rhapsodie-Format oder Stücke mit expliziten Zitaten seiner Themen werden nicht akzeptiert; absolute Originalität ist Voraussetzung für die Annahme. Jeder Komponist darf nur ein Werk einreichen. Aufgeführt werden die eingereichten Stücke im Laufe der zwei Semester vom Experimentellen Bläserquintett der EM/UFRJ, dem UFRJ-Saxofonensemble, den UFRJ-Kammerstreichern und der UFR Jazz Big Band.

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„Ano Jobim“