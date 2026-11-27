Potsdam: APPLAUS

APPLAUS für das LOFTIm Potsdamer Waschhaus wurde am 24. November der APPLAUS Award verliehen. Zum 13. Mal wurden dabei Livemusikorte und Konzertreihen für herausragende Leistungen gewürdigt. Erstmals wurde der Preis in Brandenburg verliehen. Er wird seit 2013 vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) ausgeschrieben und von der Initiative Musik durchgeführt. Ausgeschüttet wurden in diesem Jahr 80 Preise in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro in drei Haupt und zwei Nebenkategorien. Hauptpreise gingen dabei an das Charles Bronson in Halle/Saale für das beste Live-Musikprogramm, das LOFT in Köln als beste Livemusikspielstätte und das Atomino in Chemnitz als beste kleine Spielstätte.

Preisgelder in Höhe von 10.000 bis 40.000 Euro gingen an alle ausgezeichneten Spielstätten in den drei Hauptkategorien, darunter auch an Newcomer wie den Nica Jazz Club in Hamburg und Richten25 in Berlin-Wedding. Das Café Wagner (Jena) und das Loge. Kneipenkollektiv (Berlin) wurden außerdem in den Bereichen Awareness und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die Vergabe eines Preises für Inklusion entfiel in diesem Jahr, stattdessen erklärte Jurymitglied Käthe deKoe: „Was wir uns als Jury wünschen, ist gelebte Inklusion.“ In ihrem Redebeitrag erinnert Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle an Herausforderungen und Bedrohungen, denen sich Clubs auch in ihrem Bundesland ausgesetzt sehen: „Ein Club ist nie nur ein Club. Gerade in einem Flächenland wie Brandenburg. Er ist Jugendzentrum, Proberaum und Wohnzimmer – und für viele Menschen oft der einzige Ort, um Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu erleben. Hier entstehen Freiräume, in denen Menschen unabhängig von Herkunft, Identität oder Lebensentwurf zusammenkommen können. Deshalb brauchen Clubs nicht nur Applaus, sondern auch Rückendeckung. Gerade, wenn sie angegriffen werden oder unter Druck geraten. Denn wer Clubs angreift, greift nicht nur Kultur an, sondern auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Freiräume.“

Neben Schüle sprach außerdem der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer; Laudationen für die Hauptpreisträger kamen von Musikproduzentin Anja Schneider (Charles Bronson), Posaunist Nils Wogram (LOFT) und Anja Jurleit von der Band Power Plush (Atomino). Außer Preisreden und Ansprachen gehörten zum Festprogramm im Waschhaus auch Live-Auftritte des KAMA Orchestra aus Potsdam, SO SORRY aus Berlin und Kapa Tult aus Leipzig. Außerdem verglichen in einem Bühnengespräch die Musiker des Berliner Electro-Duos Modeselektor die Clubszene ihrer formativen Jahre mit der Gegenwart. Alle ausgezeichneten Konzertreihen, Musikclubs und Spielstätten finden sich auf der APPLAUS-Website.

Weiterführende Links

APPLAUS