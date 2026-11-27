Film: Manos Tsangaris

„Music Is A Frame“Am 3. Dezember ist der bundesweite Filmstart des Dokumentarfilms „Music Is A Frame“ der italienischen Filmemacherin Barbara Lubich. Für das 75-minütige Porträt des Komponisten und Schlagzeugers Manos Tsangaris, der seit 2024 auch Präsident der Berliner Akademie der Künste ist, begleitete die Regisseurin ihn zu Produktionen nach Hongkong, Dresden, München, Oslo und Athen. Dabei enthüllt sie Schicht für Schicht die Arbeitsweise des 1956 in Düsseldorf geborenen Künstlers, dessen Werk weitgehend dem Musiktheater zuzurechnen ist.

Tsangaris entwickelt musikalische Raumkonzepte, die bewusst die tradierten Aufführungsnormen der klassischen Konzertmusik reflektieren, invertieren oder brechen: So sucht er immer wieder neue Möglichkeiten, die Musik um individuelle Zuhörer:innen herum zu organisieren, statt im üblichen Frontalkonzept des Konzertbetriebs. Ebenso gerne arbeitet er mit Lichteffekten und an Schnüren durch den Raum bewegten Objekten. Zwischen den Proben und Aufführungen gibt Tsangolis Einblicke in sein Privatleben mit seiner Ehefrau, der Pianistin Chen Pi-hsien. Anhand seines Bildarchivs kommentiert er auch seine griechische Familiengeschichte und seine musikalische Laufbahn: vom Schlagzeuger der Progrock-Band Gate und Schüler Mauricio Kagels zum von Fluxus und interdisziplinären Konzepten inspirierten Komponisten komplexer, oft site-spezifischer Stücke, die den Performern außer virtuoser Instrumentenbeherrschung auch allerhand Timing und Abstraktionsgabe abverlangen.

Nachdem der Film am 26. November beim Hamburger Musikfilmfestival Unerhört seine Weltpremiere gefeiert hatte, finden im Dezember in verschiedenen Kinos Sonderaufführungen in Anwesenheit der Regisseurin und des Protagonisten statt. Auf dem regelmäßigen Spielplan findet sich der Film unter anderem im Hamburger Abaton, im Lichtblick (Berlin), dem Schlosstheater Münster und der Kinemathek Karlsruhe.

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„Music Is A Frame“