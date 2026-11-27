JazzBaltica: Vorverkauf gestartet

JazzanovaFür die JazzBaltica, die vom 24. bis 27. Juni 2027 in Timmendorfer Strand an der Ostsee stattfinden wird, hat der Vorverkauf begonnen. Das vom Posaunisten und künstlerischen Leiter Nils Landgren erneut handverlesene Programm verspricht 30 Konzerte mit Künstler:inen, das eine große Spannbreite des zeitgenössischen Jazz und einer aktuellen Musik abdeckt. So kommt zum Beispiel die französisch-algerische Sängerin und Cellistin Nesrine ebenso ins idyllische Timmenforder Strand wie der britisch-nigerianischen Sänger Wayne Snow, der gemeinsam mit der Berliner Vokalistin Clara Hill als Feature-Gast von Jazzanova auftreten wird.

Zu den weiteren, bisher bestätigten Acts auf den Bühnen in und um das Maritim Seehotel gehören das Quartett des Schlagzeugers Jens Düppe mit dem Trompeter Frederik Köster als Gastsolist, der vielseitige Saxofonist Johannes Enders sowie die Monika Roscher Big Band, über die es in der Pressemitteilung heißt: „Die Gitarristin und Komponistin lässt Jazz, Pop, Rock und Klassik ineinanderfließen. So entsteht eine Musik voller Brüche und Überraschungen: Sinfonische Wucht begegnet minimalistischem Puls, verzerrte Gitarren treffen auf impressionistische Klaviertöne und Staccato-Gesang auf virtuose Soli.“ Das vollständige Programm wird im März 2027 bekannt gegeben.

Weiterführende Links

JazzBaltica