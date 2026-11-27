NEA: Jazz Masters

Rufus ReidIn Washington wurden die diesjährigen „NEA Jazz Masters“ bekannt gegeben. Das seit 1982 von der National Endowment for the Arts (NEA) vergebene Stipendium gehört zu den prestigeträchtigsten Ehrungen im US-Jazz. Die vom Kongress gegründete NEA ist eine unabhängige Bundesbehörde und größter Förderer von Kunst und Kunsterziehung in den USA. Obwohl sie, wie viele andere Institutionen, durch die Kettensägen-Politik der US-Regierung von massiven Kürzungen betroffen war, vergibt sie in diesem Jahr immerhin noch fünf mit 25.000 US-Dollar dotierte Stipendien. Sie gehen an den Vibrafonisten Terry Gibbs, den Schlagzeuger Harvey Mason, die Bassisten Rufus Reid und Larry Ridley sowie den Musiker und Musikwissenschaftler John Edward Hesse, der unter anderem Gründer des Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra und des Smithsonian Jazz Appreciation Month ist. Ridley wird für seine Leistungen mit einer „A.B. Spellman NEA Jazz Masters Fellowship for Jazz Advocacy“ gewürdigt.

Alle Fellows werden am 5. April bei freiem Eintritt mit einem Konzert im Rahmen des DC Jazz Festivals in Washington geehrt. „Das DC Jazz Festival fühlt sich zutiefst geehrt“, so die Präsidentin und Geschäftsführerin des Festivals, Sunny Sumter, „gemeinsam mit dem National Endowment for the Arts diese fünf außergewöhnlichen Jazzmeister zu würdigen. Durch ihr künstlerisches Schaffen, ihre Innovationskraft und ihr lebenslanges Engagement haben diese bemerkenswerten Persönlichkeiten Generationen geprägt, das reiche Erbe des Jazz bewahrt und gleichzeitig seine Zukunft inspiriert.“

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„NEA Jazz Masters“