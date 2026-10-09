New York: Winter Jazzfest 2027

Gretchen ParlatoDas New York City Winter Jazzfest, das 2027 vom 12. bis 19. Januar in Brooklyn und Manhattan stattfindet, hat erste Live-Acts für seine 23. Ausgabe veröffentlicht. Das Festival entstand 2005 in der Knitting Factory mit dem Ziel, der New Yorker Szene parallel zur zeitgleich stattfindenden Musikmesse APAP eine Bühne zu bieten. Daraus hat sich ein für New Yorker Superlative typischer Musikmarathon entwickelt, sodass es sich bei der angekündigten „1. Welle“ von Live-Acts bereits eher um einen Tsunami handelt. Dazu gehören die Irreversible Entanglements, Marc Ribot, Sylvie Courvoisier, Wadada Leo Smith, das Andrew Cyrille Quartet mit Bill Frisell, aus L.A. die Sängerin Gretchen Parlato und aus dem Norden Englands die Geordie-Jazzer Knats.

Ein Fokus der Feierlichkeiten liegt auf dem 75. Geburtstag von William Parker. Der Bassist lässt sich mit sechs Auftritten in verschiedenen Besetzungen hochleben, zum Beispiel im Duo mit Hamid Drake, im Trio mit Drake und Shabaka, mit seiner Band Black Cherry, seinem elektrischen Trio mit Gitarrist Ava Mendoza und Drummer Kevin Murray sowie einem kollaborativen Sonderprogramm zum „Martin Luther King Day“ am 18.Januar. Ein weiterer Themenschwerpunkt mit dem Titel „Expressions – A Celebration of the Coltrane Legacy“ zelebriert unter Beteiligung der Nachfahren Ravi und Michelle Coltrane, Weggefährten wie Gary Bartz und Jüngern wie Miguel Atwood-Ferguson Leben und Wirken des „Royal Couple“ John und Alice Coltrane.

Obwohl die New Yorker Szene beim Booking weiterhin eine Hauptrolle spielt, wurden nach dem diesjährigen Motto „Collective Radiances“ Künstler:innen und Kollektive eingeladen, die die Traditionen ihrer jeweiligen Jazz-Communities repräsentieren: das Cosmic Tones Research Trio aus Portland, aus Chicago das Damon Locks Black Monument Ensemble und Kahil El’Zabar, der mit David Murray auftritt, sowie „Piano Prince“ Davell Crawford und Kollege Victor Campbell aus New Orleans, Sängerin Jimetta Rose und Multiinstrumentalist Dave Harrington aus Los Angeles, das Sun Ra Arkestra aus Philadelphia und The Messthetics aus Washington.

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New York City Winter Jazzfest