Mailand: Jazzmi

corto.altoAm 19. Oktober beginnt in Mailand das Festival Jazzmi. Bis zum 8. November präsentiert die Koproduktion der Assozione JAZZMI, der Agentur Ponderosa Music & Art, dem Triennale Milano Teatro und dem Blue Note Milano auf mehr als 60 über die ganze Stadt verteilten Bühnen rund 200 Konzerte. Die elfte Ausgabe des Festivals beginnt mit zwei Konzerten der Neosoul-Fürstin Erykah Badu. Weitere Headliner sind die US-Band Lake Street Drive, Sänger/Songwriter Gregory Porter, Trompeter Ibrahim Maalouf, sein italienischer Kollege Paolo Fresu, das Bill Frisell Trio, die australische Fingerstyle-Koryphäe Tommy Emmanuel, der Cantautore Sergio Cammariere und der Zauberer am E-Bass, Richard Bona … „e molti altri!“, wie die Webseite verspricht.

Tatsächlich spielen allein auf der Hauptbühne des Biennale Teatro noch eine ganze Reihe Hochkaräter:innen: Rokia Traoré mit ihrer goldenen Stimme und das Desert-Rock-Quartett Songhoy Blues sollten Freunde westafrikanischer Musik entzücken. Saxofonist Isaiah Collier und Idris Ackamoor & The Pyramids repräsentieren spirituellen US-Jazz, Ninja-Tune-Artist corto.alto und das Projekt CCCC stehen für postmoderne Clubsounds und elektronische Produktionsmittel. Bei letzterem handelt es sich um eine mit Spannung erwartete Kollaboration zwischen der Sängerin Chiara Chivello und dem Producer Cristiano Crisci (Clap! Clap!). Im Blue Note lassen sich Sängerinnen wie Dee Bridgewater, Amii Stewart, Mica Millar und Judith Hill in Clubatmosphäre erleben, dafür sind für sie gleich mehrere Konzerte angesetzt. Das Programm bietet zudem eine Fülle von Clubevents, Filmscreenings und zahlreiche Konzerte bei freiem Eintritt. Das Finale im Biennale Teatro ist der US-amerikanischen Großformation Snarky Puppy vorbehalten.

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