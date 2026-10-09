Frankfurt/Oder & Słubice: transVOCALE

MasaaZum 22. Mal feiern die deutsch-polnischen Grenzstädte Frankfurt/Oder und Słubice das Festival transVOCALE. Vom 12. bis 14. November begegnen sich Künstlerinnen und Künstler aus Weltmusik, Folk, Chanson, Rock und Pop. Stargast ist die dänische Singer-Songwriterin Tina Dico, die mit einem neuen Album am Start ist, und aus Köln reist die Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld quer durch die Republik, um ebenfalls ein neues Werk vorzustellen. Die weltmusikalischen Ankerpunkte sind nicht minder prominent: Das mit dem deutschen Jazzpreis ausgezeichnete Quartett Masaa um den libanesischstämmigen Sänger Rabih Lahoud legt an der Oder an, und aus Belgien reist die Combo Jaune Toujours an. Für eine Kombi von Bolero, Bambuco oder Currulao mit experimentellen Sounds steht die Franko-Kolumbianerin Ëda Diaz. Die Portugiesin A Cantadeira bringt ländliche Folklore mit knackigem Electro-Sound zusammen. Eine Legende aus Polen ist mit John Porter zu Gast: Der gebürtige Waliser hat bereits vor 45 Jahren mit seiner Band Helicopters den polnischen Rock revolutioniert. Und für den Brückenschlag ins Polen von heute steht dann die Band Echa.

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