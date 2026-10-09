Frankfurt/Main: Urban Vibe Festival

Richard GallianoNach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr öffnet die Alte Oper vom 14. bis 16. Oktober in Frankfurt erneut ihre Türen für das Urban Vibe Festival. 2025 startete die von der Alten Oper und der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung konzipierte Veranstaltung mit einem zweitägigen Programm. Im zweiten Jahr sind es bereits drei Tage, an denen die verschiedenen Säle und Foyers des Gebäudes ab 19 Uhr zu Bühnen für Jazz, aber auch klassische, populäre und afrikanische Musik werden.

Zu den Highlights gehören der französische Akkordeonist Richard Galliano mit einer Neubearbeitung seines Albums „Viaggio“ von 1993, sein litauischer Kollege Martynas Levickis, der Sänger und Kora-Spieler Momi Maiga und die polnische Bassistin Kinga Głyk mit ihrem Vater, dem Perkussionisten und Vibrafonisten Irek Głyk und einem Jazz-Funk-Fusion-Programm. Zu weiteren namhaften Acts gehören das Ensemble Repercussion, Pianist Omer Klein & The Poetics, die Cellistin Nesrine und das Cello Octet Amsterdam. Dazu kommen von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung kuratierte Talks zu gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen mit Gästen wie den Journalisten Ranga Yogeshwar und Gert Scobel. Hervorzuheben ist der günstige Ticketpreis von 21 Euro für jeweils einen Festivaltag.

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Urban Vibe Festival