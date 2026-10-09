Berlin: Jazz Masterz

Jazz MasterzDass der Wedding Berlins nächster In-Bezirk wird, erzählt man sich in der Hauptstadt schon seit mehr als 30 Jahren, zumeist mit einem Augenzwinkern. Auch wenn der Stadtteil im Norden Berlins mit Silent Green, Galerie SAVVY Contemporary, der Panke und der Kulturkneipe Richten25 einige Spielstätten mit eigenständigem Profil aufweisen kann, ist noch jede Neuerung in der Weddinger Kulturlandschaft eine frohe Botschaft. Dazu gehört nun auch eine neue regelmäßige Jazzreihe im vom Verein Interkulturelle e.V. als Off-Theater betriebene Ballhaus Prinzenallee, ein historisches Tanzlokal im Soldiner Kiez.

Unter dem Namen Jazz Masterz kuratiert dort die Berliner Musikagentur Attaché+++ an jedem zweiten Dienstag hochkarätigen Jazz zu moderaten Preisen. Zum Auftakt am 20. Oktober spielen mit Asger Nissen (Altsaxofon), Wanja Slavin (Altsaxofon), Thorbjørn Stefansson (Kontrabass) und Andi Haberl (Schlagzeug) vier einander in jahrelanger künstlerischer Freundschaft verbundene Musiker. Im Sound des dänisch-deutschen Quartetts kollidieret improvisierter Noise mit Indie-Rock und experimentellem Jazz. Das nächste Konzert gibt es am 3. November: mit dem Trio Julius Gawlik (Saxofon), Felix Henkelhausen (Kontrabass) und Oli Steidle (Drums).

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