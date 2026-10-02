Zürich/Winterthur: Unerhört!

Artifacts TrioIn Zürich und Winterthur findet vom 20. bis 29. November das 25. Unerhört! Festival statt. Die erste Ausgabe 2002 in der Zürcher Roten Fabrik bestand aus einem einzigen, zu gleichen Teilen eidgenössisch und international besetzten Abend. Seitdem hat das Festival stetig weitere Kreise gezogen, neue Spielstätten wie den Jazzclub Moods und das Theater Neumarkt erschlossen, während das Programm sich erst auf eine Woche und mittlerweile neun Tage ausdehnte. Seit 2016 wird auch in Winterthur musiziert. Von Beginn an traf beim Unerhört! die freie Schweizer Szene auf ihre weltweite Verwandtschaft von Südafrika bis in die USA, und ganz in dieser Tradition steht die Jubiläumsausgabe, die am 20. November im Theater Neumarkt mit einem Konzert des Chicagoer Artifacts Trio beginnt. Für dessen Cellistin Tomeka Reid ist es seit ihrem Solo-Konzert 2019, in jeweils unterschiedlichen Besetzungen, bereits der vierte Auftritt bei Unerhört! Für Flötistin Nicole Mitchell ist es eine Premiere. Dritter im Trio ist mit Drummer Mike Reed einer von Chicagos gefragtesten Rhythmikern.

Mit Spannung zu erwarten ist das transatlantische Bündnis ØKSE, bestehend aus Mette Rasmussen (Saxofon), Val Jeanty (Electronics), Savannah Harris (Schlagzeug) und Bassist Peter Eldh, der ebenfalls allerhand Electronica manipuliert, um einen hypnotischen Sog aus Groove und Improvisation zu erzeugen. Auch das international besetzte Quartett ¡Ya Voy! schöpft für sein expressives Programm aus traditionellen, in diesem Fall afrokolumbianischen Quellen. Solo-Pianokonzerte spielen Aruán Ortiz, Joachim Kühn und Aki Takase, die am 28. November außerdem noch einmal mit Daniel Erdmann & Large Ensemble HSLU zu erleben sein wird – als Teil eines Dreifachprogramms, zu dem auch Gitarrist Bill Frisell (solo) und die schweizerisch-amerikanische Allstarbesetzung OM gehören.

Ein weiterer Pflichttermin ist bereits das Dreifachprogramm am 27. November in der Roten Fabrik, mit Ingrid Laubrocks Grammy Season, dem Trio Sofia Jernberg (Stimme), Alexander Hawkins (Piano) und Hamid Drake (Schlagzeug) und dem vielversprechend besetzten Trio The Handover, bestehend aus Aly Eissa (Oud), Andrew Nasser (Violine) und Jonas Cambien (Orgel, Synth). Aber auch schon im Verlauf der Woche kommt es in diversen Einzelkonzerten und Doppelprogrammen zu musikalischen Spitzenbegegnungen, wie zwischen der Vokalistin Elaine Mitchener und den beiden Pianisten Pat Thomas und Aurán Ortiz, oder das Simple Trio der Saxofonistin Anna Webber mit Pianist Mitch Mitchell und Schlagzeuger John Hollenbeck, das am 29. November im Theater am Gleis in Winterthur das letzte Konzert der Jubiläumsausgabe spielt.

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