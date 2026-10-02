Bayreuth: Jazz-November

Marius Neset QuintetDer Jazz-November ist die Hauptsaison im Bayreuther Jazzkalender und der Höhepunkt des Jahres für den ausrichtenden Verein Jazz Bayreuth. Für ein Wochenende präsentieren regionale und internationale Bands auf sieben Konzerten in Spielstätten wie dem Bechersaal, dem Glashaus und dem Zentrum Jazz in allen seinen Facetten. Zu diesen gehören in diesem Jahr auch Techno, Rap und Flamenco. Den Auftakt bildet am 12. November das Programm „Cabaret“ des norwegische Saxofonisten Marius Neset, eine Affäre zwischen Prog-Rock, Funk und Fusion-Fazz. Tanzbar klingt schon beim Lesen der Sound des Duos RKDIA, zu erleben beim Spätkonzert im Neuneinhalb.

Vom Large Ensemble des Genfer Gitarristen Louis Matute bis zum HipHop-inspirierten Dialog zwischen dem Bassisten Adam Ben Ezra und Schlagzeuger Shayan Fathi reicht das Programm am 13. November. Tags darauf betreibt das Quartett um den Pianisten Elias Stemeseder und den Schlagzeuger Christian Lillinger radikale Klangforschung, und im Glashaus stellt das Trio Solaire den Festivalrekord in Jugendlichkeit auf: Die drei Musiker sind 17 bzw. 18 Jahre alt, spielen im bayerischen Landesjugendjazzorchester und haben schon ihre ersten Stuttgarter JazzOpen hinter sich. Der erwähnte Flamenco, aber auch westafrikanische, barocke und französische Musik bilden schließlich das Vokabular des in Valencia lebenden, französischen Cellisten Matthieu Saglio, der am Schlusstag mit seinem Quartett im Bechersaal zu Gast ist.

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