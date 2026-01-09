Wolke Verlag: Tempo Magazin

Tempo #315Der Berliner Wolke Verlag ist ab Januar 2026 die neue Heimat des Magazins „Tempo“. Dank des erklärenden Untertitels „A Quarterly Review for New Music“ nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Zeitgeist-Magazin (1986–1996), widmet sich das vierteljährlich erscheinende Heft der zeitgenössischen und experimentellen Musik. Es richtet sich vor allem an Musik-Profis, Studierende und Gelehrte, aber auch an interessierte Laien.

Auf der Webseite des Verlages heißt es: „Im Zentrum stehen neue Kompositionen, innovative Aufführungsformate, prägende Festivals sowie ästhetische, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Essays, Interviews, analytische Texte und Rezensionen eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf zeitgenössische Musik als lebendige Praxis – zwischen künstlerischem Experiment, kritischer Reflexion und theoretischer Einordnung.“

Während der letzten 20 Jahre erschien „Tempo“ bei Cambridge University Press, die „erste Ausgabe“ im Wolke-Verlag, herausgegeben von Christopher Fox, Ed Cooper und Celeste Oram, ist bereits die 315. in der Geschichte des Magazins und erscheint am 15. Januar. Für den Relaunch wurde ein neues Design entwickelt, außerdem soll der Zugriff auf das Online-Archiv erweitert werden. Konnten Abonnierende bisher digital bis auf das Jahr 2013 zurück recherchieren, soll unter der Wolke-Ägide das komplette Archiv seit der ersten Ausgabe 1939 zugänglich sein. Ausgabe 315 von „Tempo“ hat 144 Seiten und kostet 18 (Print) und 15 Euro (E-Book).

