Marseille: Babel Music XP

Etenesh WassiéVom 19. bis 21. März findet im südfranzösischen Marseille eine neue Ausgabe von Babel Music XP statt. Diese Weltmusikmesse an der Côte d’Azur ist ein wichtiger Gradmesser für die kommenden Trends nicht nur der mediterranen Weltmusik sondern auch weltweiter Neuentdeckungen. Für 2026 haben sich 31 Bands aus 25 Ländern angekündigt, insgesamt sind das 111 Musikerinnen und Musiker, die Showcase-Konzerte spielen werden.

Mit dabei sind unter anderem der kongolesische Electro-Punker Article 15 oder das By The Sket Quintet, das Geschichten vom Exil aus Algerien erzählt. Die Sängerin Celia Wa verkörpert die Zukunft der Gwo-Ka-Kultur von Guadeloupe. Okzitanische Polyphonie bringt das Duo Cocanha auf die Bühne, äthiopischer Jazz-Rock kommt von Etenesh Wassié. Palästinensische Poesie aus einem neuen Blickwinkel greifen Etyen & Salwa Jaradat auf, Lavinia Mancusi steht für die moderne Generation im italienischen Folk. Afro-venezolanische Prägung hat die Musik von Rebecca Roger Cruz, eine psychedelische Variante des Folk aus der Auvergne haben Super Parquet im Gepäck für Marseille.

Weiterführende Links

Babel Music XP