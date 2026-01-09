Kennedy Center: Neue Absagen

Bela FleckAuf die Entscheidung des John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington vom 18. Dezember, seinen Namen um den des aktuellen Präsidenten Donald Trump zu erweitern, reagieren immer mehr dort gebuchte Künstlerinnen und Künstler mit Absagen. Schlagzeuger und Vibrafonist Chuck Redd ließ bereits im Dezember ein kostenloses Konzert am Heiligabend ausfallen, das er seit 2006 alljährlich ausrichtet. Seinem Beispiel folgte die Band Cookers um Trompeter David Weiss und sagte zwei Silvester-Veranstaltungen ab. Seitdem ist die Liste gewachsen um das Ensemble des Musicals „Hamilton“, den Komponisten des „Wicked“-Soundtracks Stephen Schwartz, die Tanzkompanie Doug Varone and Dancers, Folk-Sängerin Kristy Lee und Banjo-Spieler Bela Fleck. Laut einem Statement, das Richard Grenell, Ex-US-Botschafter in Deutschland und aktueller Präsident des Kennedy Centers, dem US-amerikanischen Rolling Stone gab, wurden sie alle „von der vorherigen extrem linken Führung gebucht.“

Auch Bela Fleck, der dort im Februar drei Konzerte mit dem National Symphony Orchestra spielen sollte, wurde von Grenell auf der Plattform „X“ mit einer herablassenden Replik bedacht. Vorher hatte Fleck dort geschrieben: „Ich habe meine Teilnahme an meinem bevorstehenden Auftritt mit dem NSO im Kennedy Center abgesagt. Der Auftritt dort ist für mich zu einem aufgeladenen und politischen Ereignis geworden, in einer Institution, in der der Fokus eigentlich auf der Musik liegen sollte.“ In diesem Tonfall wird der Kulturkampf in Washington bereits seit einem Jahr geführt. Schon im Januar 2025 hatten diverse Musikerinnen und Musiker ihre Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum beendet, nachdem Trump dort einen neuen Vorstand unter Grenell und seiner eigenen Leitung eingesetzt hatte. Auch Singer-Songwriter Ben Folds, Folk-Sängerin Rihannon Giddens und Teile des Ensembles des Musicals „Les Misérables“ boykottieren das Kennedy Center. Vorstandsmitglied des Kennedy Center und Mitglied des US-Repräsentantenhauses, Joyce Beatty, die sagt, bei der Abstimmung am 18. Dezember übergangen worden zu sein, hat bereits Klage gegen die Namensänderung eingereicht.

