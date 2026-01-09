Berlin: Biegungen im Ausland

SarattmaMit einem Doppelkonzert am 21. März beginnt im Berliner Club Ausland eine weitere Saison der Konzertreihe „Biegungen“. Sie ist seit 2002 ein Forum für experimentelle improvisierte Musik, die in den Freiräumen Ost-Berlins der 1990er-Jahre ihre Blüte erlebte und sich seitdem selbstbewusst Echtzeitmusik nennt. Unter dem Motto „Outlandish sounds for outspoken ears“ sind die „Biegungen“ eine der langlebigsten echtzeitmusikalischen Konzertreihen in der Hauptstadt und wurden, so wie das Ausland auch, mit einer ganzen Reihe von APPLAUS-Awards bedacht. Nebenbei gebaren sie auch Sub-Serien, wie zum Beispiel die etwas brachialeren „Brechungen“.

Auch das erste Double Feature des Jahres beginnt mit harten Breaks: Das Duo Sarattma steht für eine Fusion aus barocker Harmonik und „Hochleistunsgmetal“ und besteht aus Gitarrist Matt Hollenberg (Cleric, John Frum, John Zorn) und Schlagzeugerin Sara Neidorf. Sie trommelte bereits für Peaches und das Brian Jonestown Massacre und hat im Dezember mit ihrer Band Mellowdeath ein beachtliches, selbstbetiteltes Album auf Cruel Nature Records veröffentlicht. Zweite Band des Abends ist Constructive Panic, bestehend aus Simone Weißenfels (Piano), Guido Kohn (Cello) und πxl an einem Instrument mit dem vielversprechenden Namen SuperCollider.

Auch die weiteren fünf Konzerte der von Wakaba Kimura und Han-earl Park kuratierten Reihe versprechen reizvolle Kontraste und spannende Konstellationen. Dazu gehören die Sängerin Gugulethu Duma, Bassistin Sofia Eftichidou und Cellistin Zeynep Ayşe Hatipoglu, die am 16. Mai erstmals mit ihrem neugegründeten Trio spielen werden. Außerdem angekündigt für 2026 sind unterkühlte Live-Elektronik mit lebendiger Percussion von Church Andrews & Matt Davies, Bandmaschinen-Manipulationen von Augustė Vickunaitė und der dunkle EBM-Pop der Produzentin Lara Jones. Gemeinsam auftreten werden auch Posaunistin Maria Bertel, Bassistin Farida Amadou, die vorher u.a. mit Moor Mother kollaborierte, und Schlagzeuger Egon Wolfson. Eine ganz besondere Biegung verspricht das spanische Duo ZA! Mit seiner Mischung aus Radikalität und Humor.

