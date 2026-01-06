ARTE: Bossa-Nova-Dokus

IpanemaDer TV-Sender ARTE feiert zum Jahresbeginn gleich zweimal die Bossa Nova, und zwar am Sonntag, den 18. Januar, ab 22.35 Uhr. Véronique Mortaigne und Antoine Baldassari erzählen in „The Girl From Ipanema – Astrud Gilberto, Königin des Bossa Nova“ die Geschichte der berühmtesten Bossa-Komposition aus der Feder von Antônio Carlos Jobim und Vinicius De Moraes, deren weibliche Stimme der deutschstämmigen Astrud Gilberto gehörte. Durch Gilberto wurde die 1963 in New York eingespielte Fassung mit den englischen Strophen – abwechselnd mit dem portugiesischen Gesang ihres Mannes João Gilberto und den Saxofon-Soli von Stan Getz – zu einem der erfolgreichsten Welthits. Der Film zeichnet zugleich den überraschenden Werdegang von Gilberto nach, die eher zufällig auf der Aufnahme landete.

Danach springt ARTE 60 Jahre nach vorne und strahlt das Konzert „Gilberto Gil in der Pariser Philharmonie“ von 2023 aus. Die Tropicalismo-Legende ist für seine durchdachten wie tanzbaren Kompositionen und sein politisches Engagement bekannt, nicht zuletzt war Gil während der ersten Amtszeit von Präsident Lula da Silva Kulturminister Brasiliens. Online sind die beiden Dokus bereits ab dem 11. Januar zu sehen.

