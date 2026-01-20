Wien: Akkordeonfestival

ViTa MusicAViTa MusicADie österreichische Hauptstadt Wien wird vom 21. Februar bis zum 15. März erneut Schauplatz für das Internationale Akkordeonfestival, das 2026 zum 27. Mal stattfindet. In diesem Jahr steht die Konzertreihe unter dem Motto „Behind The Scenes“, damit gewährt man „Einblicke in die Menschen, Geschichten und Orte, die das Festival ausmachen.“ Dies wird gleich in der Eröffnung umgesetzt, wenn der Bandoneonist und Festivalfotograf Nico Kaiser mit seinem Tango-Projekt ViTa MusicA auftritt. An ihn schließt sich die Geigerin und Intendantin des befreundeten Wellenklaenge-Festivals, Julia Lacherstorfer, an, die ihre für die neue alpine Musik wegweisende Formation Alma mitbringt.

Der Akkordeon-Star Otto Lechner, der die Gründung des Festivals maßgeblich beeinflusst hat, wird zweimal auftreten: zum einen mit dem Festivaltechnik-Chef Robin Gillard, zum anderen mit Ramona Kasheer in einem John-Lennon-Tribut. Außerdem wird die deutsche Akkordeonale beim Wiener Bruderfestival mit einem Abend vertreten sein. Das Finale gestaltet der kosmopolitisch aufgestellte Pole Krzysztof Dobrek mit Gästen.

Weiterführende Links
Internationales Akkordeonfestival

Text
Stefan Franzen
Foto
Nico Kaiser

Veröffentlicht am 20. Jan 2026 um 06:42 Uhr unter News

Andromeda Mega Express Orchestra: Live-Act Of The Year 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 161, November 2025 – Januar 2026, ab 30.10. am Kiosk

Ausgabe 161

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Andromeda Mega Express Orchestra: Live-Act Of The Year 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü