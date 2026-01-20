Wien: Akkordeonfestival

ViTa MusicADie österreichische Hauptstadt Wien wird vom 21. Februar bis zum 15. März erneut Schauplatz für das Internationale Akkordeonfestival, das 2026 zum 27. Mal stattfindet. In diesem Jahr steht die Konzertreihe unter dem Motto „Behind The Scenes“, damit gewährt man „Einblicke in die Menschen, Geschichten und Orte, die das Festival ausmachen.“ Dies wird gleich in der Eröffnung umgesetzt, wenn der Bandoneonist und Festivalfotograf Nico Kaiser mit seinem Tango-Projekt ViTa MusicA auftritt. An ihn schließt sich die Geigerin und Intendantin des befreundeten Wellenklaenge-Festivals, Julia Lacherstorfer, an, die ihre für die neue alpine Musik wegweisende Formation Alma mitbringt.

Der Akkordeon-Star Otto Lechner, der die Gründung des Festivals maßgeblich beeinflusst hat, wird zweimal auftreten: zum einen mit dem Festivaltechnik-Chef Robin Gillard, zum anderen mit Ramona Kasheer in einem John-Lennon-Tribut. Außerdem wird die deutsche Akkordeonale beim Wiener Bruderfestival mit einem Abend vertreten sein. Das Finale gestaltet der kosmopolitisch aufgestellte Pole Krzysztof Dobrek mit Gästen.

