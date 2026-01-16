SRF: Veränderungen

Platzhalter RadioDer Schweizer Rundfunk SRF hat zum 1. Januar 2026 einige Programmveränderungen vorgenommen, die Sparmaßnahmen geschuldet sind. Das betrifft auch Sendungen im Jazz und Weltmusikbereich auf der Welle SRF Kultur. Die ehemals „Jazz & World aktuell“ betitelte Magazinsendung heißt nun „Jazz Punkt CH“ und wird dienstags eine Stunde später als bisher, um 21 Uhr ausgestrahlt. Sie hat einen neuen Anstrich bekommen, da sie sich nun schwerpunktmäßig um Neuerscheinungen in der Schweizer Musik kümmert, der Wortanteil ist dabei reduziert worden.

Im „Musikmagazin“ wird es weiterhin Jazzthemen geben, im Fokus steht jeweils eine übergreifende Musikfrage, die überrascht, etwa ein „Blick hinter die Kulissen oder eine musikhistorische Frage“ – so ging es etwa kürzlich um den Umgang der Tontechniker mit Konzerthustern. Das „Akzentthema Jazz“ wird weiterhin auch in der Sparte Aktualität in einer Länge von dreieinhalb Minuten behandelt. Weiterhin existieren wird vorerst – entgegen früherer Ankündigungen – das radiophone Format „Passage“, das hin und wieder auch Jazz- und Weltmusik-Themen in der luxuriösen Länge von 60 Minuten Raum bietet.

SRF Kutlur

