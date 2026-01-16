Essen: JOE Festival

Sheen TrioIn der Essener Zeche Carl geht ab 19. Februar der Jazz in die Offensive. Das vom Verein Jazz Offensive Essen (JOE) ausgerichtete JOE Festival kombiniert alljährlich lokale und internationale Spitzenkräfte zu reizvollen Konstellationen. So beginnt in diesem Jahr das dreitägige Programm mit einem Triple-Konzert des Sheen Trio der in Osnabrück lebenden iranischen Klarinettistin Shabnam Parvaresh, der Band Almost Natural um den Kölner Bassisten Florian Herzog und einer Kollaboration des Streicher-Ensembles PULSE mit dem Schlagzeuger und Live-Elektroniker Ludwig Wandinger.

Experimentelle Klänge und Ansätze stehen bei JOE eindeutig im Mittelpunkt, denn was ist offensiver als die Avantgarde? Der angriffslustige Geist setzt sich fort am 20. Februar mit einem Duo-Auftritt der improvisierenden Haudegen Phil Minton (Stimme) und Carl Ludwig Hübsch (Tuba), der nonkonformistischen Leipziger Band Crutches und einem weiteren virtuosen Duo, bestehend aus Ingrid Laubrock (Saxofone) und Tom Rainey (Schlagzeug). Auch der dritte Abend zeichnet sich durch seine stilistische Bandbreite auf hohem Niveau aus: Die ungebrochene Experimentierfreude von Gitarrist Elliott Sharp trifft dann auf die drei Chaosforscher der Band Helicopter (Peter Van Huffel, Roland Fidezius und Simon Camatta) und die mathematisch-poetischen Klanglandschaften von Pianist Nik Bärtsch.

