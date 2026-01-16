Echternach: Echter’Jazz

Pablo Held TrioIm luxemburgischen Echternach findet vom 26. bis 28. Februar das Festival Echter’Jazz statt. Im Trifolion in Echternachs historischem Stadtkern spielten dank des künstlerischen Leiters Maxime Bender seit der ersten Ausgabe 2021 internationale Stars wie Sängerin Lizz Wright, Pianist Brad Mehldau, Schlagzeuger Manu Katché und der Saxofonist Chris Potter. Letzterer wird zum Eröffnungskonzert am 26. Februar ins Trifolion zurückkehren, und zwar als Gast des Trios von Gitarrist Pablo Held, das sich den Abend mit dem Trio von Gitarrist Kurt Rosenwinkel teilt. Wie alle Konzerte schließt auch dieser mit einer Jam Session; als Rhythmusgruppe fungieren dort am Donnerstag beispielsweise die Lokalmatadoren Arthur Possing (Piano) Pit Dahm (Schlagzeug) und Pol Belardi (Kontrabass).

Der Freitagabend verspricht ein frankophiles Doppelprogramm mit dem Quintett des Akkordeonisten Vincent Peirani und der Band OZMA um Schlagzeuger Stéphane Scharlé, letztere mit neuem Programm nach fünfjähriger Pause. Schlussakkorde setzen am Samstag das Trio von Francesca Tandoi, die unter anderen als Pianistin im Quartett von Scott Hamilton und als Bühnengast von Snarky Puppy Aufsehen erregte, und eine Kollaboration zwischen der polnischen Spitzenbassistin Kinga Głyk mit dem Luxembourg Jazz Orchestra unter der Leitung von Ernie Hammes.

