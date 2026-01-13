Basel: Mizmorim Festival

David KrakauerZum 13. Mal geht vom 21. bis 25. Januar an verschiedenen Spielorten in Basel das Mizmorim Kammermusik Festival an den Start. Die Konzerte und Vorträge kreisen dieses Mal um das Thema Jerusalem. Stargast ist der jüdische Klarinettist David Krakauer, der gleich zweimal auftritt: einmal in einem Solokonzert, zum anderen mit der Pianistin Kathleen Tagg an einem Duo-Abend, der Kompositionen des syrischen Klarinettisten Kinan Azmeh gewidmet ist. Zum 100. Geburtstag von Morton Feldman erklingen Trio- und Quintett-Werke des Komponisten.

Ein Ensemble um die Sängerin Hila Baggio kombiniert jüdische Volkslieder mit Werken von Johann Sebastian und Carl Philipp Emmanuel Bach nebst eines neuen Opus’ des in Basel lebenden Argentiniers Marcelo Nisinman. Jerusalem-Lieder hat das Vokalensemble Voces Suaves im Aufgebot, und Kompositionen von Menachem Wiesenberg und Mesut Cemil Bey spielt ein Trio um den Oud-Virtuosen Taiseer Elias. Eine Führung durch die Paul-Sacher-Stiftung legt einen Fokus auf das von 1968 bis 1983 in Jerusalem angesiedelte Musikprojekt „Testimonium“, und Professor Lukas Landmann erläutert in einem Vortrag die reiche, Jahrtausende alte Geschichte Jerusalems.

