São Paulo: Konzert für Indigene

Am 13. November kehren die TripHop-Legenden Massive Attack nach 15 Jahren auf brasilianischen Boden zurück. Ihr Comeback-Konzert im Espaço Unimed in São Paulo stellen die Briten in den Dienst der indigenen Völker Brasiliens und wählen dafür ein Datum, das mit der UN-Klimakonferenz in der Amazonas-Metropole Belém zusammenfällt. Neben Massive Attack werden auch Max und Iggor Cavalera auftreten, das Gründer-Brüderpaar der brasilianischen Rock-Legenden Sepultura. Die Show läuft unter dem Titel „A Resposta Somos Nós“ („Wir sind die Antwort“) und soll die Kämpfe der indigenen Völker Brasiliens und der „G9 da Amazônia“, ein Organisationen-Bündnis aus neun Amazonasländern, unterstützen und auf sie aufmerksam machen. Es geht um die zügige Verpflichtung zur Einhaltung von Klimazielen und die Anerkennung des Schutzes indigenen Landes. Während des Events werden auch Vertreter mehrerer indigener Völker selbst präsent sein.

Die Indigenen haben vorab folgendes Statement veröffentlicht: „Wir, die indigenen Völker, betreten die Bühne, als würden wir mitten in der Nacht ein uraltes Feuer entzünden. Gemeinsam mit Massive Attack und Cavalera verwandeln wir Klang in Aufruhr. Unsere Stimmen – lebendig, uralt, ungezähmt – werden die Luft durchdringen, jede Grenze überschreiten und Völker vom Amazonas bis zum Pazifik vereinen. Wir sind die Wurzeln, die Widerstand leisten, die Zukunft, die auf Respekt besteht. Wir sind hier, um euch zu mahnen: Die Erde erinnert sich. Und durch uns fordert sie: Zerlegt die Maschine, die sie verschlingt. Die Antwort ist bereits da. Sie entspringt dem Boden, auf dem wir gemeinsam gehen.“

