Jazz Pott: The Dorf

The DorfThe DorfMehr als nur eine Band, versteht sich die Großformation The Dorf als „soziale Skulptur“, ja, als eigener Ort mit einem Pool von musikalischen Individualist/-innen und einem „Umland“ aus Splittergruppen, Seitenprojekten, Konzertreihen, Label und Festival. Näheres um die 2006 vom Münsteraner Saxofonisten Jan Klare gegründete XXL-Formation enthüllte 2013 der Dokumentarfilm „Jazz Soup“, im selben Jahr gewann The Dorf den Jazzpreis Ruhr. Seinerseits verleiht The Dorf traditionellerweise ebenfalls einen Preis. Der Jazz Pott und ein vom Kabarettisten Hagen Rether gestiftetes Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro gehen dieses Jahr an eine noch nicht enthüllte Entität, die sich für die Ehrung aber in jedem Fall in Form eines „genresprengenden Livespektakels“ als The Dorf erkenntlich zeigen wird. Die Feierlichkeiten finden am 8. November im Essener Grillo-Theater statt.

Weiterführende Links
The Dorf

Text
Eric Mandel
Foto
Karl F Degenhardt

Veröffentlicht am 19. Sep 2025 um 06:15 Uhr unter News

Jazz Zum Dritten 2025

