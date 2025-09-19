Hamburg: JAZZ MOVES Clubfestival

Korhan FutacıHamburg bekommt ein neues Clubfestival: Präsentiert vom Online-Magazin JAZZ MOVES des Jazzbüros Hamburg, bespielen vom 13. bis 23. November 30 Gruppen elf Tage lang 20 verschiedene Hamburger Spielstätten, darunter das Birdland in Eimsbüttel, die MS Stubnitz in der Hafencity, das White Cube in Bergedorf, den Nica Jazz Club und das TurTur in Wilhelmsburg. Dank Ticketpreisen von 10 Euro pro Konzert lässt sich auf diese Weise über die gesamte Stadt verteilt der Horizont erweitern. „So wird Jazz nicht nur für das traditionelle Publikum erlebbar, sondern auch für diejenigen, die diese vielfältige Musikrichtung neu für sich entdecken wollen“, wünscht sich Hamburgs Kultur- und Mediensenator Carsten Brosda. Réka Csorba, Geschäftsführerin des Jazzbüros Hamburg, sagt über ihre Zielsetzungen: „Hamburgs Musikclubs und Spielstätten sind die Keimzellen der Musikkultur. Sie schaffen kreative Freiräume für Newcomer/-innen wie für etablierte Musiker/-innen – auch abseits von kommerziellen Logiken.“ Das musikalische Spektrum reicht dabei vom jazzinformierten HipHop von Nepumuk über den anatolisch-psychedelischen Jazz-Rock von Korhan Futacı bis zum Swing der Cotton Club Big Band.

