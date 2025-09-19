Freiburg: Ukraine-Konzert

David FrankiUnter dem Motto „Ihr seid nicht alleine“ veranstalten die Freiburger Blues Association (FBA) und die Ukrainehilfe Freiburg am 25. Oktober im Gasthaus Schiff einen Benefiz-Konzertabend. Nach dem Vorbild der Live-Aid-Konzerte soll das Publikum im Lauf des Abends zu Spenden motiviert werden, und das sowohl beim Konzert selbst als auch am Bildschirm: Der Abend wird über den Youtube-Kanal der FBA gestreamt und soll so auch in Kneipen wie dem Babeuf und der Bodega Geier in Freiburg und dem ChaBah in Kandern live zu sehen sein, vor allem aber an möglichst vielen Orten in der Ukraine.

Das Programm bestreiten der Mannheimer Blues-Rocker David Franki und die italienische Soul-Sängerin Donata Chiara, beide begleitet von der Freiburger Band BlueFunk. Deren musikalischer Leiter Rainer Trendelenburg initiierte das Konzert gemeinsam mit Didi Klausmann, der früher die Blues-Kneipe Blue Monday leitete und sich heute in der Freiburger Ukrainehilfe für humanitäre Hilfe im Kriegsgebiet engagiert. Die Erlöse aus dem Konzert kommen dem achten von dem Verein organisierten Hilfskonvoi in die Ukraine zugute.

