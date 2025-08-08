Wien: Afrika-Tage

NomfusiNomfusiNach einer Umbesetzung im Organisationsteam öffnen die Afrika-Tage in Wien vom 8. bis 18. August ein neues Kapitel ihrer Festivalgeschichte. Verantwortlich für die Veranstaltung ist nun die Journalistin und Sängerin Nthakoana Ngatane. Im zehntätigen Programm präsentiert sich eine Mischung aus großen Namen und Entdeckungen. Zu den Headlinern gehören drei südafrikanische Acts: die Sängerin Nomfusi, ihre Landsfrau Nkulee Dube und der Afrojazz-Gitarrist Jimmy Dludlu. Soulig wird es mit Marla Glen und Aminata & The Astronauts, die Reggae-Fraktion freut sich über Marley’s Ghost und Dub Tribe Rising. Zu den weniger bekannten Namen gehören der Festival-Opener Morena Lebaba und seine Landsfrau Maleh, die beide das kleine Lesotho vertreten. Aus Madagaskar ist Eusébia am Start, von der Nachbarinsel Réunion stellt sich Gaia Elsey vor. Sahel-Blues ist mit Adama Dicko aus Burkina Faso vertreten. Ein Basar und Workshops ergänzen das Konzertprogramm.

Weiterführende Links
Afrika-Tage

Text
Stefan Franzen
Foto
Ales Malar

Veröffentlicht am 08. Aug 2025 um 06:56 Uhr unter News

Bezau Beatz 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 159 Juni – August 2025, ab 31.05. am Kiosk

Ausgabe 159

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Bezau Beatz 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü