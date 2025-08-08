Wien: Afrika-Tage

NomfusiNach einer Umbesetzung im Organisationsteam öffnen die Afrika-Tage in Wien vom 8. bis 18. August ein neues Kapitel ihrer Festivalgeschichte. Verantwortlich für die Veranstaltung ist nun die Journalistin und Sängerin Nthakoana Ngatane. Im zehntätigen Programm präsentiert sich eine Mischung aus großen Namen und Entdeckungen. Zu den Headlinern gehören drei südafrikanische Acts: die Sängerin Nomfusi, ihre Landsfrau Nkulee Dube und der Afrojazz-Gitarrist Jimmy Dludlu. Soulig wird es mit Marla Glen und Aminata & The Astronauts, die Reggae-Fraktion freut sich über Marley’s Ghost und Dub Tribe Rising. Zu den weniger bekannten Namen gehören der Festival-Opener Morena Lebaba und seine Landsfrau Maleh, die beide das kleine Lesotho vertreten. Aus Madagaskar ist Eusébia am Start, von der Nachbarinsel Réunion stellt sich Gaia Elsey vor. Sahel-Blues ist mit Adama Dicko aus Burkina Faso vertreten. Ein Basar und Workshops ergänzen das Konzertprogramm.

Weiterführende Links

Afrika-Tage