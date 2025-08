Wuppertal: BROETz 2025

BROETz 2025Anlässlich des 80. Geburtstag von Peter Brötzmann 2021 fand in dessen Heimatstadt Wuppertal zum ersten Mal ein Festival diesem Saxofonisten zu Ehren, das BROETz-Festival, statt. Brötzmann selbst kuratierte zusammen mit seinem Instrumentalkollegen Wolfgang Schmidtke das Programm. Schon damals war ihnen klar, dass die erste Ausgabe von BROETz 2021 keine einmalige Sache sein durfte, und sie entschlossen sich, dieses Festival für freie Musik als Biennale fortzuführen, um eine Plattform zu etablieren, auf der sich nationale und internationale Acts dieser Musik dem Publikum präsentieren können. Noch bis kurz vor seinem Tod im Juni vor zwei Jahren arbeitete Brötzmann am Programm zur zweiten Ausgabe, trotz des Verlusts hat man sich damals in Wuppertal entschieden, die zweite Festivalausgabe im Oktober 2023 stattfinden zu lassen – dann in Memoriam Peter Brötzmann.

Vom 10. bis 12. Oktober findet nun BROETz 2025 statt, wieder im Kulturort Insel in Wuppertal. „Die Idee von freier Musik führte sich selbst ad absurdum, wenn wir bei der Traditionspflege von ,sounds like whoopataal‘ stehen blieben. BROEtz 2025 präsentiert Musiker/-innen, die für frische, innovative, nicht gehörte Wege der Improvisation stehen“, heißt es aus Wuppertal. Schmidtke hat auch diesmal wieder ein Line-up kuratiert, das diesem Anspruch gerecht wird. Zum BROETz-Festival in diesem Jahr kommt zum Beispiel die belgische E-Bassistin Farida Amadou ebenso wie ihr Landsmann, der Trompeter Bart Maris, die slowenische Pianistin Kaja Draksler, die Berliner Vokalistin Almut Kühne, der Kölner Bassist Robert Landfermann, der Berliner Schlagzeuger Christian Lillinger oder die gleichfalls in der Hauptstadt lebende Pianistin Aki Takase. Diese Musiker/-innen gehen gemeinsam auf die Suche nach neuen, oftmals noch ungehörten musikalischen Ideen, um diese zum ersten Mal live vor Publikum auf einer Bühne zu Gehör zu bringen.

Weiterführende Links

BROETz 2025