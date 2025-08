Ukraine: Bouquet Kyiv Stage Festival

Mateusz KrzyżowskiAuch im vierten Jahr des Krieges trotzt die Ukraine den tödlichen Drohnen- und Bombenangriffen Moskaus. Man leistet aber nicht nur militärisch Widerstand gegen die blindwütigen Attacken Russlands, sondern engagiert sich auch zivilgesellschaftlich, um der Welt zu zeigen, dass die Ukraine sehr wohl ein souveräner Staat in Europa mit eigener Sprache und Kultur ist. Wie zum Beispiel vom 14. bis 17. August, wenn zum achten Mal das Bouquet Kyiv Stage Festival in der Sophienkathedrale inmitten der ukrainischen Hauptstadt stattfindet. „Die Ukraine war schon immer Teil Europas und wird es auch immer bleiben“, betont der Mitgründer dieses Festivals, Evgenii Utkin. „Für die zivilisierte Welt symbolisiert Europa Humanismus, Freiheit und Würde. Und heute schlägt das Herz Europas hier, in der Ukraine, in Kyiv, innerhalb der Mauern der Sophienkathedrale.“

Während dieser vier Tage werden mehr als 40 Kulturveranstaltungen in Kyiv ausgetragen, neben Ausstellungen, Filmpremieren und Theateraufführungen gibt es auch 16 Konzerte mit klassischer Musik, Jazz, elektronischer Musik und Folklore. Ihre Teilnahme zugesagt haben unter anderem schon das norwegische Duo mit dem Pianisten Øystein Sevåg und dem Gitarristen Lakki Patey, der polnische Pianist Mateusz Krzyżowski, das Tal Gamlieli Trio aus Israel sowie die Dirigenten Nikoloz Rachveli aus Georgien und Vincent Kozłowski aus Polen. „Wenn wir von der europäischen Zivilisation sprechen, berufen wir uns auf ihre demokratischen und universellen menschlichen Werte als das Lebenselixier ihrer Seele, das Herz“, so Iryna Budanska vom Bouquet Kyiv Stage Festival: „Heute schlägt dieses Herz in der Ukraine – einer europäischen Nation, die an vorderster Front im existenziellen Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei, Demokratie und Tyrannei, Licht und Dunkelheit steht. Dieses Herz ist verwundet. Es blutet. Aber es lebt. Es schenkt Leben. Es brennt vor Leidenschaft. Es ist wahr. Solange das Herz der Ukraine schlägt, besteht die europäische Zivilisation fort.“

Weiterführende Links

Bouquet Kyiv Stage Festival