Freiburg: Frame Drum Academy

Die Tamburi Mundi Frame Drum Academy bietet 2026 in der Pädagogischen Hochschule Freiburg einen Lehrgang für das Spiel auf der Rahmentrommel an. In einer Kombination aus Präsenz-Lehre, überwiegend in der Gruppe, und ergänzendem Online-Coaching können Teilnehmende in 100 Stunden tief in das Spiel eintauchen, gezielt an einzelnen Themen üben und eine individuelle Spielweise entwickeln. Im Zentrum steht dabei die praktische Anwendung unterschiedlicher Vertreter der Frame-Drum-Familie mit dem Fokus beispielsweise auf Verzierungstechniken, Dynamik, Beherrschung von Grooves, Timing, Einsatz in verschiedenen Musikstilen, Ensemblespiel, Arrangements, Komposition und Improvisation sowie ein Background-Wissen über Instrumente und Ursprungskulturen. Start des Lehrgangs ist mit einem Präsenz-Wochenende am 30. Januar und 1. Februar 2026, das Abschlusswochenende (inklusive einer möglichen Abschlussprüfung) wird Mitte November sein. Als Voraussetzung sollten gute Grundkenntnisse im Rahmentrommelspiel, in einigen Grundrhythmen und im Notenlesen und der Notation mitgebracht werden.

Tamburi Mundi Frame Drum Academy