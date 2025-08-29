Brighton: Jazz Festival

Camilla GeorgeKleiner als die großen Cousins in London, aber dafür stressfreier und mit Meerblick: Das Jazz Festival von 16. bis 19. Oktober im englischen Badeort Brighton ist die Alternative zum Jazz mit Hauptstadt-Hektik. Das überschaubare Programm besteht aus vier Doppelkonzerten am einzigen Spielort, Horatio’s Bar am historischen Palace Pier. Den Donnerstag bestreiten zwei hoch gehandelte Newcomerinnen der britischen Szene, Saxofonistin Allexa Nava und die Trompeterin Poppy Daniels. Der Freitag groovt mit Peckhams HipHop/Jazz-Duo Steam Down und den Afrofuturismen der Saxofonistin Camilla George. Den Samstagabend eröffnet das transatlantische Orgel-Quartett Atlantico, danach trifft US-Trompeter Randy Brecker auf die italienische Saxofonistin Ada Rovatti und das Deschanel Gordon Trio. Bereits am Samstagmittag bietet Brecker eine Masterclass unter dem Titel „Learn to Play Jazz“ an. Das Finale am Sonntag schließlich gilt zwei prominenten Söhnen der Stadt: Pianist Sultan Stevenson mit Trio und Holzbläser Chip Wickham mit Quartett runden das diesjährige Programm mit zwei Heimspielen ab.

