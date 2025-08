Bezau: Programmänderung

Olga Reznichenko TrioIn ihrer 18-jährigen Geschichte haben sich die Bezau Beatz ihren Platz als Kleinod in der Festivallandschaft erspielt. Alljährlich lädt Drummer und Boomslang-Labelbetreiber Alfred Vogel internationale Ensembles und Solist/-innen aus dem Bereich der improvisierten und experimentellen Musik zu Konzerten an auch teils improvisierten und experimentellen Spielorten in der Vorarlberger Landschaft. Kurz vor Festivalbeginn am 7. August kommt es nun noch zu einer Programmänderung, da das schwedische Piano-Trio Space abgesagt hat. Dessen Slot am 8. August in der Remise Bezau übernimmt das Olga Reznichenko Trio.

Die Komponistin und Pianistin Reznichenko, der Bassist Lorenz Heigenhuber und der Schlagzeuger Maximilian Stadtfeld haben in den letzten drei Jahren auf deutschen, aber auch mittelamerikanischen Bühnen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Der Name ihres jüngsten Albums, „Rhythm Dissection“ (Traumton/Indigo), ist Programm und passt damit hervorragend ins räumlich-rhythmische Konzept des Festivals. Drummer Stadtfeld tritt tags zuvor mit der eigenen Formation Stax in der Lobby vom Hotel Post auf. Zu weiteren Highlights vom 7. bis 10. August zählen, schon wegen der hübschen Mikrogenres, unverändert Konzerte von Meow („Groom Metal“) Gorz („Cutecore“) und Sinolaria („Subwater Beats“) sowie der Agoo Group um Drummer Kofi Quarshie auf dem Dorfplatz. Das Festival endet am Sonntag mit einem Matinee-Konzert der Band Queda Ázcua um Sängerin Joana Raquel.

Weiterführende Links

Bezau Beatz