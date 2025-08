Africa Festival: Abschied von den Mainwiesen

Africa Festival @ MainwiesenIn eine ungewisse Zukunft verabschiedet sich das Africa Festival Würzburg in die Sommerpause. Das Festival, das es seit 36 Jahren gibt, verlässt den Spielort Mainwiesen. „Aufgrund steigender Kosten und wetterbedingter Verluste kann das Festival in dieser Form dort leider nicht mehr stattfinden“, so lässt die Leitung verlautbaren. Die finanziellen Herausforderungen haben sich seit der Pandemie summiert, auch die durch die Erderhitzung begünstigten Extremwetter spielen eine Rolle: 2024 gab es vier Tage Regen am Stück, auch dieses Jahr waren Verluste durch das Wetter zu beklagen. Zudem sei auf den Mainwiesen keine Infrastruktur vorhanden, heißt es weiter, Toiletten, Zäune, Strom- und Wasserversorgung müssten jedes Jahr wieder neu auf- und abgebaut werden. Hinzu kämen die gestiegenen Kosten für Personal und Technik. Fazit: „Diese Entwicklungen machen eine Fortführung auf den Mainwiesen für uns leider unmöglich.“ Wie es weitergeht, wolle man nach einer Sommerpause entscheiden.

