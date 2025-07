Washington: Jason Moran & Kennedy Center

Jason MoranDer Jazzpianist, Komponist und Bandleader Jason Moran ist nicht mehr künstlerischer Leiter für Jazz am Kennedy Center in Washington, wie er auf seinen Sozialen-Medienkanälen bekannt gab. Dort postete er ein Foto von sich mit Sonny Rollins und schrieb dazu: „Von der Einführung bis zum Finale“. Das erste Foto zeigt ihn an seinem ersten Tag am Kennedy Center, als Rollins die „Kennedy Center Honor“ erhielt. Das zweite Foto zeigt das Programm von „Betty Carter Jazz Ahead“ 2025. Dazu schreibt Moran: „Es ist zweifellos eines der renommiertesten Programme für junge Künstler in diesem Bereich, und wir haben uns erneut um Betty Carters Originalität, Hartnäckigkeit und Furchtlosigkeit versammelt. Ich habe dieses Programm im letzten Jahr, in dem Betty es leitete, abgeschlossen. Danach schickte sie mir einen Brief, der mit diesem Satz endete: ,Denk daran, dass du aus dieser Musik genau das herausholst, was du hineinsteckst.“ Also habe ich alles gegeben.‘“

„14 Jahre lang habe ich Tausende von Künstlern eingeladen, ihre Werke mit dem Publikum zu teilen“, so Moran weiter. „An ein unglaubliches Team, das die Künstler von den Verhandlungen bis zur After-Party begleitet hat. Danke an die Komponisten, Comedians, Choreografen, Performancekünstler, Skateboarder, Filmemacher, Autoren, Illustratoren, Tänzer, Fotografen, Bildhauer, Wissenschaftler, Crews und viele mehr.“ Moran erwähnt nicht Umstände der Abwicklung des Programms unter der aktuellen US-Regierung. Das Kennedy Center selbst schreibt auf seiner Seite nur: „Von 2011 bis 2025 war Moran künstlerischer Leiter für Jazz am ,John F. Kennedy Center For The Performing Arts‘, wo er Programme entwickeln und Künstler für eines der größten Jazzprogramme der Vereinigten Staaten kuratieren konnte. Moran arbeitete auch mit anderen Abteilungen des Centers zusammen, um Programme für multidisziplinäre Festivals und Veranstaltungen zu koordinieren.“

