London: Zoh Amba @ Café Oto

Zoh AmbaVom 28. bis 30. Juli wird die Tenorsaxofonistin Zoh Amba während einer Sommerresidenz im Londoner Café Oto an drei Abenden in drei verschiedenen Kontexten auftreten. Am 28. Juli solo, am 29. Juli im Trio mit John Edwards (Bass) und Mark Sanders (Schlagzeug) sowie am 30. Juli im Trio mit der Gitarristin Mark Sanders und der Sängerin und Improvisatorin Delia Detritus. Amba, am 27. April 2000 geboren, stammt ursprünglich aus East Tennessee und lebt heute in New York. Ihre Musik verbindet freie Improvisation mit den südlichen Musiktraditionen von Gospel und Spiritual und einem Sound, der an Albert Ayler erinnert. 2022 erschien auf John Zorns Label Tzadik ihr Debütalbum „O, Sun“. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihr zweites Album „Bhakti“ mit Micah Thomas und Tyshawn Sorey. Im Juni 2025 brachte sie ihr aktuelles Album „Sun“ heraus, eine Sammlung von Solo- und Ensemblewerken mit dem Pianisten Lex Korten, der Bassistin Caroline Morton und dem Perkussionisten Miguel Marcel Russell. Das Projekt entstand im Auftrag des New Yorker Clubs Roulette und verbindet Avantgarde, Noise und devotionale Hymnen.

Weiterführende Links

