James Brandon LewisGerade wurde der 73. „DownBeat Critics Poll“ in der aktuellen Ausgabe der gleichnamigen Zeitschrift bekannt gegeben. Mit der Mehrheit der Stimmen wurde der gerade 80 Jahre alt gewordene Multiinstrumentalist und Komponist Anthony Braxton in die „DownBeat Hall Of Fame“ gewählt. „Artist Of The Year“ ist der Saxofonist James Brandon Lewis, gefolgt von der Gitarristin Mary Halvorson und der Pianistin Kris Davis. „Album Of The Year“ ist „Breaking Stretch“ (Pyroclastic) der mexikanisch-amerikanischen Vibrafonistin Patricia Brennan, die auch zur „Vibraphonist Of The Year“ gewählt wurde.

Halvorson ist mit großem Abstand die Gewinnerin der Kategorie „Guitarist Of The Year“, Meshell Ndegeocello gewinnt als „Electric Bassist Of The Year“. Etwas eigenartig ist die Kategorie „Beyond Instrumentalist Of The Year“, ein Sammelbecken für Saiteninstrumente, wie Harfe, Banjo oder Oud, die die Cellistin Tomeka Reid gewinnt. „Rising Star Tenor Saxophonist Of The Year” ist Isaiah Collier, gefolgt von Zoh Amba. „Rising Star“ auf dem Altsaxofon ist Sarah Hanahan, gefolgt von Remy Le Boef und Émile Parisien, dahinter kommt dann bereits Silke Eberhard, die auch in der Kategorie „Rising Star Large Ensemble“ auf den vorderen Plätzen gelistet ist. In dieser Kategorie liegt das Ingrid Laubrock Orchestra auf Platz 1.

„Rising Star Drummer Of The Year“ ist Ulysses Owens Jr., auf dem fünften Platz kommt dann bereits Christian Lillinger, noch vor Kassa Overall und Chris Corsano. Axel Dörner, der seit Jahrzehnten die tonale Sprache der Trompete erweitert, taucht in der Kategorie „Rising Star Trumpeter Of The Year“ auf. Kaja Draksler und Tania Giannouli sind in der Kategorie „Rising Star Pianist Of The Year“ gelistet, die in diesem Jahr von Marta Sánchez angeführt wird. Glückwunsch auch an Nicole Mitchell, Nummer 1 in der Kategorie „Flutist Of The Year“, sowie an alle Gelisteten und Gewinner/-innen.

