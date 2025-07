Jazzfest Berlin: Erste Namen

Sakina AbdouKürzlich hat das Jazzfest Berlin erste Namen der diesjährigen Acts bekannt gegeben, die in seiner 62. Ausgabe im Haus der Berliner Festspiele, im A-Trane, Quasimodo und in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auftreten werden. Zählt man die bislang bekannten 25 Acts durch, so wird es vom 30. Oktober bis 2. November insgesamt 14 Premieren in Berlin geben: zehn Deutschlandpremieren, zwei Europapremieren und zwei Welturaufführungen. Zum ersten Mal in Deutschland mit neuem Programm sind unter anderem Amalie Dahl’s Dafnie EXTENDED, das David Murray Quartet, das die Musik des Albums „Birdly Serenade“ (Impulse!/Universal) vorstellen wird, das Quintett Melting Pot und die französische Saxofonistin Sakina Abdou mit „Goodbye Ground“. Die beiden Europapremieren kommen von Amirtha Kidambi’s Elder Ones und Tim Berne’s CAPATOSTA, während in Berlin „Words“ vom Fire! Orchestra und „Double Trouble III“ vom London Jazz Composers Orchestra zum allerersten Mal öffentlich aufgeführt werden. Darüber hinaus setzt das Jazzfest ab dem 27. Oktober seine Community- und Outreach-Aktivitäten mit Musiker/-innen, Künstler/-innen und Anwohner/-innen aus Berlin-Moabit fort, zudem wird im Rahmen des diesjährigen Festivals wieder der Albert-Mangelsdorff-Preis verliehen. Das komplette Programm mit allen Infos wird am 11. September vorgestellt, der Kartenvorverkauf startet dann am 18. September.

