Gestorben: Petro-Loukas Chalkias

Petro-Loukas ChalkiasIm Alter von 90 Jahren ist am 15. Juni der griechische Musiker Petro-Loukas Chalkias gestorben. Er war einer der großen Meister der griechischen Klarinette mit einer Karriere auf zwei Kontinenten. Chalkias stammte aus dem Ort Delvinaki in der nordgriechischen Region Epirus, die für die ausdrucksvolle Volksmusik aus den Bergen bekannt ist. Zur Klarinette fand er bereits als elfjähriger Hirte, als Autodidakt spielte er zunächst auf einem selbstgeschnitzten Instrument. Das typische Repertoire von Epirus umfasst sowohl Hochzeits- als auch Klagelieder, die oft von der Emigration erzählen. Auch Chalkias wanderte bereits in den 1960ern in die USA aus. Dort lebte er zwei Jahrzehnte, trat in den griechischen Clubs auf und entwickelte seinen Stil durch den Kontakt mit Jazzmusikern weiter – Teamworks mit Benny Goodman und Louis Armstrong zählten dazu, beide Jazz-Granden fühlten sich durch Chalkias’ Musik angezogen. 1979 kehrte er nach Delvinaki zurück und setzte in Europa seine Laufbahn fort. In Deutschland bekannt wurde er, als der Verlag Network Medien 1988 Aufnahmen mit ihm in Athen machte und in der Reihe WDR-Reihe „World Network“ eine CD mit diesen Mitschnitten herausbrachte. Geehrt wurde Chalkias selbst vom griechischen Präsidenten Konstantin Tassoulas, der ihn als „legendäre Figur“ bezeichnete.