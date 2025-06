Irène Schweizer: Hot Four

„Irène’s Hot Four“Knapp ein Jahr nach ihrem Tod am 16. Juli 2024 erscheint jetzt zum ersten Mal auf Intakt Records die Aufnahme „Irène’s Hot Four“ der Schweizer Jazzpianistin, Anti-Apartheids- und LGBTQ-Aktivistin Irène Schweizer. Das Konzert vom 8. November 1981 beim Internationalen Festival Zürich, das vom Schweizer Radio SRF aufgezeichnet wurde, zeigt die damals 40-jährige Jazz- und Improvisationsmusikerin, die als Mitgründerin des europäischen Free Jazz gilt, mit ihrem hochrangig besetzten Quartett. Mit dabei ist der Schlagzeuger Han Bennink, mit dem Schweizer auch viele Duo-Konzerte gespielt hatte, der Saxofonist und Klarinettist Rüdiger Carl und der südafrikanische Bassist Johnny Dyani. Schweizer engagierte sich gegen Apartheid – und diese Aufnahme zeigt Schweizer in ihrem aktionsorientierten und dringlichen Spiel als direkte Handlungsaufforderung. Initiiert vom Förderkreis „Freunde von Irène Schweizer“ und unterstützt von der New Yorker Robert D. Bielecki Foundation und dem von ihr mitgegründeten Intakt Records, konnte die Aufnahme jetzt veröffentlicht werden.

Weiterführende Links

„Irène’s Hot Four“