Faktencheck: Gender & Jazz

Eva KlesseDie Schlagzeugerin Eva Klesse, die gerade mit dem Deutschen Jazzpreis 2025 in der Kategorie „Künsterlin des Jahres“ ausgezeichnet wurde, ist eine der deutschlandweit vier Jazzprofessorinnen – von derzeit insgesamt 105 Hauptfach-Instrumental-Professuren an Jazzabteilungen deutscher Hochschulen. Auf ihrer Instagram-Seite beziffert sie den Anteil von weiblich besetzten Instrumental-Professuren auf 3,81 Prozent. Wenn man diese um die weiblichen Gesangsprofessuren im Jazz erweitert, bleibt der Anteil, laut Klesse, weiterhin einstellig bei 9,76 Prozent. Dass Jazz für Demokratie, Offenheit und Vielfalt steht, zeigt sich nicht in den realen Zahlen. Klesse kritisiert Klischees wie „Person XY habe den Job /Preis/etc. bekommen, weil sie eine Frau sei“ und „heutzutage habe man als Mann ja gar keine Chance mehr“. Für die Schlagzeugerin sei das Realitätsverzerrung. Gerade in Zeiten von Kürzungen sei es wichtig, dass die Szene zusammenhalte und diverser werde.

