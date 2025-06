Avignon: Arabische Highlights

Natacha AtlasDas Festival d’Avignon stellt in seiner diesjährigen Ausgabe die arabische Sprache in den Fokus und feiert sie am Wochenende vom 14. und 15. Juli mit zwei herausragenden Events: Am 14. Juli werden im Ehrenhof des Papst-Palastes sieben Künstlerinnen und Künstler Leben und Werk der vor 50 Jahren verstorbenen Diva Oum Kalthoum zu Ehren kommen lassen, die über ein halbes Jahrhundert das Image der arabischen Musik im In- und Ausland entscheidend geprägt hat. Der Libanese Zeid Hamdan, unter anderem bekannt durch die Formationen Soap Kills und Bedouin Burger, ist der Regisseur des Abends. In der Hommage an Kalthoum finden einige der derzeit prominentesten Stimmen der arabischen Musik zusammen: Mit Natacha Atlas und Souad Massi sind zwei langjährige Stars der ägyptischen und algerischen Szene mit von der Partie. Dabei ist außerdem die ägyptische Singer/Songwriterin Maryam Saleh. Camelia Jordana repräsentiert die französische Chanson-Szene. Unterstützung erhalten die Frauen auf der Bühne durch drei männliche Kollegen, den saudisch-ägyptischen Sänger, Poeten und Schauspieler Abdullah Miniawy, den franko-algerischen Rapper Danyl und seinen franko-marokkanischen Genre-Kollegen Rouhnaa. Am 15. Juli wird in einer Koproduktion mit dem Institut Du Monde Arabe in „Nour“ die arabische Sprache mittels Poesie und Musik zelebriert. Stilistisch geht es von arabo-andalusischer und Sufi-Musik bis zum Raï und Rap. Einige Namen des Oum-Kalthoum-Abends werden hier wieder auf der Bühne sein, ergänzt werden sie unter anderem durch Emel Mathlouthi aus Tunesien, Tania Saleh aus dem Libanon und die frankosyrische Jazzflötistin Naïssam Jalal.

