Grand Prix Musik: Sylvie Courvoisier

Sylvie CourvoisierDie in New York lebende Pianistin, Komponistin und Improvisationsmusikerin Sylvie Courvoisier wird in diesem Jahr mit dem Schweizer Grand Prix Musik ausgezeichnet. Damit würdige man ihre herausragende Karriere, so das Schweizer Bundesamt für Kultur. Die Jazzmusikerin habe sich durch ihre unerschöpfliche Neugier und Erfindungskraft einen festen Platz auf internationalen Bühnen erarbeitet. Die 1968 in Lausanne geborene Courvoisier erhielt bereits 1996 den Schweizer „Prix des Jeunes Créateurs“. Sie ist mit dem Violinisten Mark Feldman verheiratet, mit dem sie auch musikalisch zusammenarbeitet. Neben ihrem Quintett und Trio ist sie solo und in verschiedenen Formationen aktiv und hat Kompositionen unter anderem für Theater, Kammerorchester und die Donaueschinger Musiktage verwirklicht.

Der Grand Prix Musik ist mit 100.000 Schweizer Franken dotiert. Neben dem Hauptpreis werden sieben weitere Musikpreise mit jeweils 40.000 Franken vergeben (unter anderem für die Harfenistin Julie Campiche) und drei Spezialpreise mit 25.000 Franken. Die Preisverleihung ist am 11. September im KKL in Luzern. Die Schweizer Musikpreise gibt es seit 2014 und würdigen herausragende Werke oder Einzelleistungen. Eine siebenköpfige Jury wählt aus den jährlich etwa 60 Nominierten die Preisträger/-innen aus.

Weiterführende Links

Grand Prix Musik