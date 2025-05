New York: Bruce Nauman & Shirin Neshat

Shirin NeshatIm Rahmen einer Spendengala zugunsten der „Meredith Monk/The House Foundation of the Arts“ werden am 22. Mai der amerikanische Konzeptkünstler Bruce Nauman und die iranische Künstlerin, Fotografin und Filmemacherin Shirin Neshat geehrt. Diese Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, kulturelles Engagement durch Live-Konzerte, interdisziplinäre Aufführungen, Ausstellungen und Bildungsinitiativen zu fördern. Sie entwickelt, verbreitet, fördert und bewahrt das Werk der experimentellen Vokal- und Performancekünstlerin Meredith Monk und der Mitglieder des Meredith Monk & Vocal Ensemble. Neben diesem Ensemble werden auch der Saxofonist Henry Threadgill und die New Yorker Turntablestin Maria Chávez auftreten, ebenso wie der Performancekünstler und Musiker Jerome Ellis aka JJJJJerome Ellis, der mit seinen Arbeiten seine Sprachbehinderung, Gerechtigkeit, Zeitlichkeit und historische Erfahrung thematisiert.

Weiterführende Links

Meredith Monk