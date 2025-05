Sparda Jazz Award: Die Gewinnerbands

So SorrySeit 2012 vergibt die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West ihren Sparda Jazz Award an junge, in Deutschland lebende Jazzmusiker/-innen im Alter von 18 bis 29 Jahren. „Wir wollen Talente sichtbar machen und kulturelle Vielfalt stärken“, betont Ursula Wißborn, Vorständin der Sparda-Stiftung. Der Preis ist mit insgesamt 7.000 Euro dotiert, Preisverleihung und Preisträgerkonzerte finden auf dem Lovebird Festival in Düsseldorf Anfang Juni statt. Zum Preisgeld gibt es für die drei erstplatzierten Bands auch noch Livemitschnitte ihrer Auftritte, eine Einbindung in die Pressearbeit des Festivals und einen Reisekostenzuschuss in Höhe von bis zu 500 Euro. In der Jury sind neben Wißborn auch noch Volker Dueck von Double Moon Records, Fabien Stiens von den Leverkusener Jazztagen und Axel Stinshoff, Chefredakteur und Herausgeber von Jazz thing.

Gerade wurden die drei diesjährigen Gewinnerbands bekannt gegeben. Platz 1 und 3.500 Euro gehen an die Berliner Band So Sorry, die die Jury mit ihrer gefühlvollen, komplex arrangierten Musik an der Schnittstelle von Jazz, R’n’B und Pop überzeugt hat: „Mit emotionaler Offenheit und musikalischer Raffinesse schafft die Band einen empowernden Sound.“ Platz 2 und 2.000 Euro bekommt das Berliner Sextett Eeden: „Die Musik ist ehrlich, berührend und geprägt vom Wunsch, etwas in den Menschen zu bewegen.“ Mit Platz 3 und 1.500 Euro wird dann noch das Quintett Eyra aus Stuttgart ausgezeichnet, das „für musikalische Risikofreude, starke Live-Energie und gelebte Verletzlichkeit“ stehe, so die Jury. Die drei Gewinnerbands sind live am 6. und 7. Juni beim Lovebird Festival auf der Sparda-Bühne am Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus zu erleben.

