Sachsen: Jutta-Hipp-Preis

Marina Schlagintweit Large EnsembleSeit 2023 vergibt der Jazzverband Sachsen seinen Jutta-Hipp-Preis. In den Kategorien Komposition und Improvisation werden alle zwei Jahre herausragende Jazzmusiker/-innen ausgezeichnet, die im Leben und Wirken mit dem Freistaat Sachsen verbunden sind und dessen kulturelle Landschaft mit ihrem Wirken bereichern. Eine mit Vertreter/-innen aus dem Bereich Kulturjournalismus besetzte Jury hat kürzlich getagt und aus mehr als 60 Bewerbungen die Gewinner/-innen ausgewählt: das Marina Schlagintweit Large Ensemble in der Kategorie Komposition und Stephan Deller mit seinem Trio MOTUSNEU in der Kategorie Improvisation – beide Kategorien sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert. Der Ehrenpreis geht an den Saxstall in Pohrsdorf.

„Intensiv und energiegeladen – jetzt! MOTUSNEU mit Bruno Angeloni am Saxofon, Stephan Deller am Kontrabass und Steffen Roth am Schlagzeug improvisiert in Echtzeit und hat in den gut fünf Jahren seines Bestehens eine bemerkenswerte musikalische Diskussionskultur entwickelt“, fasst der Vorsitzende Robert Lucaciu die Jurybegründung zusammen. Und über die in Leipzig und München wirkende Schlagintweit und deren Large Ensemble sagt er: „Weit ist ihr Horizont, das spürt man in jeder Note. Marina Schlagintweit interessiert sich für Vieles und schafft es, ihre Neugier und ihre Entdeckungslust in Töne zu gießen. Ihre Kompositionen zeichnen sich durch diesen weiten Horizont aus.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzerte finden am 22. Mai im Malzhaus in Plauen.

