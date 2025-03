Experimental Band: First Edition

Experimental BandEs gab schon einmal eine Band mit diesem Namen. 1961 gründete der Pianist Muhal Richard Abrams mit Gleichgesinnten wie dem Saxofonisten Eddie Harris, dem Bassisten Malachi Favors oder dem Saxofonisten Roscoe Mitchell in Chicago die Experimental Band. Jeden Samstag traf man sich unter diesem Namen in ständig wechselnden Besetzungen und probte Material, das Abrams und die anderen Musiker mitbrachten. Standards waren ebenso verpönt wie vorgefertigte Licks, aus denen damals hauptsächlich Mainstream-Musiker ihre Soli strickten. Es ging den Chicagoer Musikern vielmehr um Erfahrung, um Neues und vor allem um Kreativität. Aus dieser Experimental Band ging 1965 dann die Chicagoer „Association for the Advancement of Creative Musicians“ hervor, die bis heute erfolgreiche Netzwerkerin für die Interessen (afro)amerikanischer Musiker/-innen ist.

Starke Stimmen: Das sind diese elf jungen Musiker/-innen vor allem der Kölner Szene für improvisierte und aktuelle Musik. Die Sängerin Julia Sanjurjo, die Flötistin Jorik Bergman, der Trompeter Pascal Klewer, der Altsaxofonist Fabian Dudek, der Tenorsaxofonist Victor Fox, die Cellistin Emily Wittbrodt, die Pianist/-innen Olga Reznichenko und Felix Hauptmann, die E-Bassistin Ursula Wienken, der Kontrabassist Stefan Schönegg und der Schlagzeuger Alexander Parzhuber kommen in einem Ensemble mit eben diesem geschichtsträchtigen Namen, Experimental Band, zusammen, um musikalische und räumliche Grenzen zu überschreiten, stets gestaltungskräftig und kooperativ. In ihnen allen steckt das Potenzial, eine eigene Stimme – spielerisch und kompositorisch – ausbilden und formen zu können.

Das gleichberechtigt agierende Ensemble wird für jede Arbeitsphase neu besetzt und bietet so starken Persönlichkeiten einen herausragenden Klangkörper für deren Arbeit an neuen Kompositionen und Arbeitsweisen mit dem Ziel, eine Musik der Gegenwart und des 21. Jahrhunderts immer wieder neu und anders zu gestalten. Für die Kompositionen der „First Edition“ dieser Experimental Band, die am 11. April im Kölner Stadtgarten über die Bühne gehen wird, sind dann Sanjurjo, Bergman, Klewer, Dudek, Reznichenko und Parzhuber verantwortlich.

