Buch: Three Days In Malibu

Miles Davis 1989Mit „Stationen einer Annäherung“ hatte der Journalist und damalige Redakteur des Schweizer „du – das Kulturmagazin“, Marco Meier, sein Manuskript über Miles Davis (1926–1991) überschrieben. Der Trompeter sollte 1989 im Mittelpunkt der August-Ausgabe dieses renommierten und traditionsreichen Magazins stehen. Drei Monate hatte das Redaktionsteam damit verbracht, einen Interviewtermin mit diesem als schwierig geltenden, afroamerikanischen Jazzmusiker zu bekommen. Beinahe hatte man schon aufgegeben, als dann doch von Davis‘ Managerin per Fax erst die Möglichkeit eines Treffens angekündigt wurde, um kurz darauf, gleichfalls per Fax, Ort, Datum und Uhrzeit bestätigt zu bekommen: Davis’ Haus in Malibu, Kalifornien, 24. Mai 1989, 14 Uhr.

Meier war kein Jazzexperte. Ein nächtlicher Crashkurs in Sachen Davis führte ihn überhaupt erst in die wichtigsten Stationen der Karriere dieses Trompeters ein. Aber er hatte einen weiteren Trumpf in der Hand. Beim Gespräch mit Davis sollte der Hamburger Ralph Quinke die Fotos machen, der den Trompeter seit 1971 regelmäßig vor der Kamera hatte und zwei Jahre vor dieser „du“-Reportage ein filmisches Porträt von Davis für das Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks verantwortete.

Im Mai 1989 flogen also der Schweizer und der Deutsche nach Kalifornien. Sie fuhren zum Haus von Davis an der Pacific Coast Road in Malibu und klingelten dort am 24. Mai 1989 Punkt 14 Uhr drei Mal. Davis’ Neffe Vince Wilburn öffnete und ließ die beiden Journalisten eintreten. Nahezu die Hälfte von Meiers Reportage ging dann gar nicht über den Jazzmusiker, sondern in großen Teilen über den Maler Miles Davis – darüber, wer dessen Vorbilder waren und was ihn überhaupt zu seinen Bildern inspirierte; oder ob er in einem zweiten Leben gleich zur Palette greifen oder doch erst wieder Musik machen würde. Was sich wie Smalltalk liest, stellt sich aber als Annäherungsversuch dar. Wie sich Davis mit seinen Antworten seinem Gesprächspartner öffnet, sich ihm immer zugewandter gibt und er geradezu zugänglich wirkt. Der Trompeter will zwar gerne cool und überlegen erscheinen, dennoch zeigt er sich vor allem als raumgreifend empathische Künstlerpersönlichkeit.

Miles Davis 1989Währenddessen fotografiert Quinke. Nicht unbemerkt, denn Davis ist ein Kameramensch, der genau weiß, wie er sich in Szene zu setzen hat, um auf den Fotos entsprechend zu wirken. Man sieht Miles, wie er sich in einem Sessel fläzt, am Flügel sitzt und zeichnet, stolz an der Tür seines Ferrari Testarossa lehnt oder mit Boxhandschuhen im Garten steht. Selten ist Miles aber so zu sehen, wie man ihn eigentlich zu kennen glaubt: als Schwarzer Trompeter und Jazzmusiker mit Legendenstatus. Auf den Titel der Davis-Ausgabe von „du“ kommt dann ein wie gemeißelt wirkendes Close-Up vom Gesicht mit den Fingern beider Hände an den Wangen, das seitdem vielen zur visuellen Entsprechung dieses Jazztrompeters geworden ist – allerdings nicht von Quinke fotografiert, sondern von Anton Corbijn.

Weil sich am 26. Mai 2026 der 100. Geburtstag von Miles Davis jährt, ist der Leipziger Arne Reimer, der auch unsere beiden „American Jazz Heroes“-Bände als Autor und Fotograf verantwortet hat, auf die Idee gekommen, viele der 1989 während der drei Stunden mit Davis in Malibu entstandenen Fotos in einem Bildband zusammenzufassen – auch und gerade deshalb, weil die „du“-Ausgabe mit Davis seit langem vergriffen ist. „Miles Davis – Three Days In Malibu“ hat er den Bildband überschrieben, in dem neben dem Originaltext von Meier auch Fotos von Quinke zu finden sind, für die kein Platz in der Davis-„du“ war.

Zudem hat Reimer mit den beiden Protagonisten ein Gespräch geführt, in dem sie ihre drei Tage in Kalifornien aus der Erinnerung und Distanz heraus reflektieren. Dadurch bekommt man als Leser/-in andere, manchmal auch neue und oftmals überraschende Einblicke und Zusammenhänge geboten. „Miles Davis – Three Days In Malibu“ ist also nicht nur ein Fotobuch über diesen Jazztrompeter, sondern liefert auch ein bisschen Fotografie- und Medien-Historie. Das von Reimer herausgegebene Buch erscheint am 11. Dezember im Schweizer Verlag Scheidegger & Spiess, hat 152 Seiten und kostet 68 Euro.

