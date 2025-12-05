Rudolstadt: Schwerpunkt Österreich

RIANDas Rudolstadt-Festival startet am 6. Dezember in seinen Vorverkauf für die Ausgabe 2026. Vom 2. bis 5. Juli wird dann Österreich der Länderschwerpunkt sein. Angekündigt sind jetzt schon der Nachwuchskünstler RIAN mit seinem zwischen HipHop, Reggae und Spaß-Pop angesiedelten Sound sowie Agnes Palmisano, eine wichtige Vertreterin des Wiener Dudlers (eine Mischung aus Jodeln und Koloraturgesang). Das übrige Line-up mit Musikerinnen und Musikern aus 30 Ländern füllt sich auch zusehends. Zu Gast werden in Thüringen unter anderen das estnische Frauen-Duo Ruut sein, außerdem die Schwestern M. Lalitha & M. Nandini aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Mit Blowzabella ist eine englische Folkband-Legende am Start.

Die European Broadcasting Union (EBU) schickt wieder ihre Landesvertreter nach Rudolstadt, für den Bayrischen Rundfunk ist es das Projekt Brustmann – Schäfer – Horn mit Josef Brustmann von der Kultgruppe Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn. Eine wichtige Neuerung gibt es bei den Spielstätten: Das Gelände auf der Heidecksburg ist wegen Renovierung nicht zugänglich, trotzdem wird es ein Konzert mit den Thüringer Symphonikern geben, die immer die große Burgbühne bespielt hatten. Zusätzliche Ausweichmöglichkeiten bieten sich im wiedereröffneten Schillertheater, und neben der Stadtkirche wird nun auch mit der Lutherkirche eine zweite sakrale Stätte genutzt. Das dürfte den Anteil der beliebten ruhigen und akustischen Konzerte erhöhen.

