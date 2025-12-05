JazzBaltica: Erste Namen 2026

ARCANUMDer Vorverkauf für JazzBaltica 2026 vom 25. bis 28. Juni hat begonnen. In diesem Jahr zog das Festival rund 19.000 Besucherinnen und Besucher an den Timmendorfer Strand zu ausverkauften Konzerten von u.a. John Beasley, Céline Bonacina, Michael Wollny, Nils Wülker und einer musikalischen Lesung von Katja Riemann. Die Geschichte des Festivals begann 1991 in der Konzertscheune vom Schloss Salzau bei Kiel, seit 2018 finden die Konzerte rund um den Timmendorfer Strandpark statt, mit dem Festsaal des Maritim Seehotels als prächtigster von insgesamt fünf Bühnen.

Künstlerischer Leiter ist seit 2012 Posaunist Nils Landgren, der sich schon auf den Sommer freut: „JazzBaltica bedeutet für mich, auf viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen zu treffen und mit ihnen einzigartige musikalische Momente zu schaffen. Hier sollen junge Talente und etablierte Größen sich austauschen und zu musikalischen Freunden werden. Welcher Ort wäre da besser geeignet als die Ostsee mit einem wunderbaren Strand und einem Park mit Hängematten in hohen Bäumen. Kommt vorbei!“ Zum Konzept des Festivals gehört es weiterhin, einmalige Projekte und exklusive Begegnungen anzustoßen.

Erste Programm-Höhepunkte sind bereits bestätigt, darunter das neue Duo von Pianist David Helbock mit der E-Bassistin und Cellistin Julia Hofer, die skandinavische Allstar-Band ARCANUM mit Arve Henriksen (Trompete, Elektronik), Trygve Seim (Saxofon), Anders Jormin (Kontrabass) und Markku Ounaskari (Schlagzeug, Percussion) sowie das Trio der estnischen Pianistin Britta Virves, die derzeit in der schwedischen Szene viel Aufsehen erregt. Ebenfalls mit Trio reist der südafrikanische Pianist, Komponist, Musikwissenschaftler und Heiler Nduduzo Makhathini an. Einen Eindruck von seiner von Jazz, Gospel und Zulu-Traditionen durchdrungenen Musik gibt sein jüngstes Album „uNomkhubulwane“ (Blue Note/Universal). Außerdem bestätigt: das Trio von Schlagzeuger Emil Brandqvist, dessen Album „Poems For Travellers“ (Skip/edel) dieses Jahr im April auf Platz 1 der deutschen Jazz-Charts einstieg.

Weiterführende Links

JazzBaltica